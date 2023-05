Sul de Minas registra geadas e baixas temperaturas pelo quinto dia

Campos ficaram cobertos de geada em Maria da Fé (foto: William Siqueira)

Cidades da região Sul de Minas registraram, nesta sexta-feira (19/05), o quinto dia consecutivo com geadas e baixas temperaturas.Em Delfim Moreira, uma estação particular marcou -4,9°C pela manhã, no bairro do Charco. Apesar de ser particular, a estação é reconhecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Já em Monte Verde, a estação oficial do Inmet registrou -0,1°C, sendo a menor temperatura do ano em Minas Gerais.