Frio em BH e outras regiões de Minas vai até quando? Veja a previsão

A previsão também é de céu claro e há possibilidade de geadas no Sul do estado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Uma massa de ar frio que vem atuando sobre Minas Gerais fez com que as temperaturas mínimas desabassem no estado e também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na madrugada desta segunda-feira (17/5), o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura no estado e a segunda menor no país, com termômetros batendo 0,1ºC. Uma massa de ar frio que vem atuando sobre Minas Gerais fez com que as temperaturas mínimas desabassem no estado e também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na madrugada desta segunda-feira (17/5), o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura no estado e a segunda menor no país, com termômetros batendo 0,1ºC.









Leia também: BH registra dia mais frio do ano nesta quarta-feira (17/5) De acordo com o assessor técnico, Claudemir de Oliveira, o frio deve permanecer na Região Metropolitana de Belo Horizonte até sexta-feira, com temperatura mínima na casa dos 10ºC na capital. Nas cidades ao redor, os termômetros podem marcar mínimas mais baixas. A previsão ainda indica que não há possibilidade de chuva para BH e região e o tempo deve permanecer seco.

Já para outras regiões do estado, o frio também deve persistir até o fim da semana e as temperaturas mínimas devem ficar na casa dos 2ºC, no Sul do estado, com possibilidade de geadas. Céu claro em todas as regiões de Minas, exceto as regiões do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha que devem ficar com céu claro a parcialmente nublado.



*Estagiário sob supervisão