BH registra dia mais frio do ano nesta quarta-feira (17/5)

Capital registra dia mais frio do ano nesta quarta-feira (17/5), com 11,3ºC (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Belo Horizonte registrou na manhã desta quarta-feira (17/5) o dia mais frio do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Estação Pampulha registrou 11,3ºC por volta das 6h de hoje.

Antes, o dia mais frio na capital tinha sido em 21 de abril , quando os termômetros registraram temperatura de 13,2ºC.

A máxima prevista para esta quarta é de 27ºC. A previsão do tempo ainda indica céu aberto e com poucas nuvens.

Nessa terça-feira (16/5), os termômetros chegaram a marcar temperaturas abaixo de zero grau em vários municípios da região Sul de Minas. Geadas também foram registradas.

De acordo com o assessor técnico do Inmet, Claudemir de Azevedo, a mudança na temperatura já era esperada. "É uma condição típica do outono".

Segundo o Inmet, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com geada em pontos isolados no Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde.

Monte Verde, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do estado, com 0,1ºC. Foi a segunda menor temperatura registrada em todo o Brasil.