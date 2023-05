Três cidades de Minas registram menores temperaturas do Brasil em 24 horas

Monte Verde foi a cidade mais fria do Brasil, nesta quinta-feira, com termômetros marcando 8,3°C (foto: Tom Araújo/Divulgação - 14/10/2021)





Monte Verde - Camanducaia (MG): 8,3°C

Caldas (MG): 8,5°C

Campos do Jordão (SP): 8,7°C

Maria da Fé (MG): 9,9°C

Nova Friburgo/Salinas (RJ): 10,6°C

Jaguarão (RS): 11,5°C #Mínimas: Confira as menores #temperaturas, registradas nas últimas 24h, até as 8h de hoje (4), pelo #INMET:



Resfriamento noturno

De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo do Inmet, geralmente, as menores temperaturas são registradas na Região Sul do país. Porém, uma massa de ar frio e seco, que atua na região, faz com que as temperaturas mínimas estejam um pouco acima do normal. Além disso, o fenômeno também traz chuva para os estados do Sul do Brasil. Assim, as cidades mineiras ocupam as posições de mais frias.









Ele diz que as baixas temperaturas devem continuar no Sul de Minas nos próximos dias. A previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado nos Vales do Rio Doce, Mucuri e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva para Minas.





A mínima deve ser de 9°C na Região Sul e a máxima pode chegar aos 34°C, no Norte do estado e no Triângulo. Em BH, os termômetros devem variar entre 17°C e 30°C. A tendência é de que o tempo permaneça assim até o fim de semana. Já na semana que vem, há previsão de uma frente fria trazendo chuva para a Região Sul de Minas.





Minas Gerais tem três das seis cidades que registraram as menores temperaturas do Brasil nesta quinta-feira (4/5). Todas estão na Região Sul do estado. A medição é feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com 8,3°C, Monte Verde, distrito de Camanducaia, foi a cidade mais fria do país. Em segundo lugar está Caldas, com 8,5°C e na quarta posição aparece Maria da Fé, com 9,9°C.