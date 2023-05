Rinoceronte do Zoológico de BH faz 53 anos com direito a bolo

A rinoceronte do Zoológico de Belo Horizonte completa 53 anos nesta quinta-feira (4/5). Para comemorar a data especial, a rinoceronte Luna, animal mais velho do Zoológico de BH, vai ganhar um bolo e uma dieta especial de aniversário. O cardápio tem melancia, mamão, banana, beterraba, cenoura e capim.

Luna já superou a expectativa de vida para a espécie, sob cuidados humanos, que é entre 40 e 50 anos. Quem for visitá-la hoje poderá participar de um bate-papo, próximo ao recinto do animal. A equipe da Gerência do Jardim Zoológico vai atender o público para falar um pouco sobre a história, curiosidade e cuidados com a Luna e demais espécies.