Idosa perde joias de R$ 300 mil em golpe do bilhete premiado

A mulher procurou a Polícia Militar fazer fazer um boletim de ocorrência depois de ter as joias furtadas pelos suspeitos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma idosa, de 79 anos, foi vítima do golpe chamado bilhete premiado e teve joias avaliadas em R$ 300 mil roubadas pelos suspeitos na manhã dessa quarta-feira (3/5), no bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava na Avenida Bernardo Monteiro depois de uma consulta médica quando foi abordada por um senhor que chorava muito e pedia ajuda para ir até o bairro Gameleira.

Pouco depois, um outro homem, apontado como segundo suspeito, entrou na conversa e disse que iria ajudar o senhor.

De acordo com a mulher, o primeiro homem contou que tinha um alto valor para tirar de banco devido a um prêmio de bilhete premiado, mas que precisava de ajuda para chegar até a agência.

Os dois homens, então, convenceram a mulher a entrar em um carro e, na intenção de mostrar que não estava interessada no suposto prêmio em dinheiro do senhor, ela mostrou joias avaliadas em R$ 300 mil que ganhou do falecido marido durante o casamento.

Na altura da Avenida Getúlio Vargas, o senhor fingiu passar mal e pediu para a mulher descer e comprar uma água. A senhora saiu do veículo, mas deixou as joias no carro. Quando ela voltou, o veículo já não estava mais no local estacionado.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas os homens não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.