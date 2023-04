BH tem dia mais frio do ano; temperaturas devem voltar a subir no sábado

Os belo-horizontinos amanheceram com agasalhos na manhã desta sexta-feira, feriado de Tiradentes, na capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press)

Belo Horizonte registrou a temperatura mais fria do ano, na manhã desta sexta-feira (21/4), feriado de Tiradentes. A mínima, de 13,2°C foi registrada na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de BH. Já a máxima prevista para a capital é de 24°C.





Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cléber Souza, a previsão para a capital é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuvas em áreas isoladas no período da tarde. A possibilidade é pequena porque tem uma massa de ar seco atuando na cidade.





Em Minas, a temperatura mínima de 5,8°C foi registrada nas cidades de Caldas e Maria da Fé, na região Sul do estado. A máxima deve ser de 30°C na região Norte.





O feriado de Tiradentes deve ser chuvoso nas regiões Norte e Vales do Jequitinhonha e Mucuri. “Há uma frente fria próxima ao litoral da Bahia, o que favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas’, explica o meteorologista.

Feriado de Tiradentes: veja pontos de interdição nas rodovias em Minas

Nas regiões do Triângulo e Sul, a previsão é de poucas nuvens e sem chance de chuvas. Já nas regiões Central, Noroeste, Zona da Mata o céu deve ficar encoberto, mas também não há previsão de chuvas.





Segundo o meteorologista, o frio mais intenso estava previsto para a madrugada desta sexta-feira (21/4). A tendência é que as temperaturas voltem a subir a partir deste sábado (22/4), já que a massa de ar frio está se afastando. O frio deve persistir principalmente nas áreas de serra por causa do vento.