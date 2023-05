Monte Verde tem geada e temperatura mais baixa de Minas em 2023

Monte Verde amanheceu coberto por geada (foto: NELSON PACHECO)

Monte Verde, no Sul de Minas, teve a temperatura mais baixa de Minas Gerais nesta segunda-feira (15/05) e a terceira menor do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 1,6ºC no distrito de Camanducaia.

Desde sábado o local está entre as temperaturas mais baixas do Brasil. O meteorologista do Inmet-MG, Claudemir de Azevedo, explica que no sábado (13) a temperatura em Monte Verde foi de 4,6ºC. No domingo (14) teve 2,7ºC, a segunda menor do país atrás apenas de Caçador (SC) com 2,3ºC.

A geada caiu nos últimos dias sobre Monte Verde e Maria da Fé, locais que estão na Serra da Mantiqueira. Eles estão entre os pontos mais frio da região e têm estações meteorológicas do Inmet.

Carros ficaram cobertos de gelo em várias cidades da região da Serra da Mantiqueira (foto: NELSON PACHECO)

Monte Verde

O comerciante Nelson Pacheco é conhecido como o Senhor do Tempo em Monte Verde. Ele acompanha e registra as temperaturas locais. “No domingo tivemos a segunda menor temperatura do país. São três dias consecutivos com recordes de temperaturas baixas.”

As quedas nas temperaturas se devem à frente fria que chegou no final de semana ao Sul de Minas e parte do Sudeste do país. Um morador escreveu a data no vidro do carro, que tinha ficado coberto pela geada.

Carros também ficaram cobertos de gelo em Monte Verde (foto: NELSON PACHECO)

Maria da Fé

Estações meteorológicas na zona rural de Maria da Fé registraram -0,1ºC na Fazenda Retiro. As medições feitas pelo geógrafo William Siqueira em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo estão nos pontos considerados mais frios.

Na Reserva, o frio chegou a 0,8ºC e no Sítio da Lage, 2,2ºC. O Inmet aponta que no município a mínima registrada foi de 3,9ºC, por volta das 9h.

Maria da Fé também registrou geada (foto: William Siqueira)