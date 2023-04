Friozinho continua em BH pelo menos até quarta-feira (26/4)

--> --> --> -->

Termômetros em BH registraram mínima de 17ºC na região da Pampulha, e a máxima prevista é de 23°C (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte registrou mais uma madrugada de frio neste sábado (22/4), resultado de uma massa de ar frio que atingiu a Região Sudeste ontem, que provocou efetivamente a virada de chave do verão para o outono na capital, com o registro do dia mais frio do ano , conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O outono começou em 20 de março, mas as temperaturas ainda permaneceram altas ao longo desse mês.





Apesar do frio que permanece, neste sábado a temperatura na capital teve ligeira alta, se comparado com o verificado nessa sexta-feira (21/4), segundo o Inmet.Os termômetros registraram mínima de 17ºC na região da Pampulha, e a máxima prevista é de 23°C. Não há previsão de chuva, com o céu encoberto por nuvens e nevoeiro.No domingo, o boletim do Inmet prevê as mesmas condições, com temperatura mínima de 14ºC e máxima de 25ºC, mas com possibilidade de chuva à tarde.

O frio deve dar uma trégua a partir da quarta-feira (26/4), com a temperatura máxima prevista para 27°C . A massa de ar frio que está sobre Belo Horizonte deve começar a perder força a partir de domingo, porém, as madrugadas devem permanecer geladas.



Minas Gerais

O Inmet emitiu alerta de chuvas intensas para a manhã deste sábado até as 10h deste domingo para cidades do Vale do Jequitinhonha e Mucuri.



O alerta aponta riscos potenciais de chuva entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40-60km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.