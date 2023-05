Temperaturas mínimas devem ficar estáveis e 'friozinho' permanece em Minas

Até o momento, a menor mínima registrada em Belo Horizonte foi de 13,2°C no dia 21/4 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Com termômetros batendo na casa dos 14ºC na madrugada desta terça-feira (2) na estação meteorológica da Pampulha, em Belo Horizonte, a tendência é que o frio nas primeiras horas do dia se mantenha durante a semana. Com termômetros batendo na casa dos 14ºC na madrugada desta terça-feira (2) na estação meteorológica da Pampulha, em Belo Horizonte, a tendência é que o frio nas primeiras horas do dia se mantenha durante a semana.





Até o momento, a menor temperatura mínima registrada na capital mineira foi no último dia 21, 13,2ºC na estação meteorológica do Cercadinho. A baixa temperatura naquela ocasião se devia a uma massa de ar frio sob a região metropolitana.





LEIA MAIS 07:34 - 16/04/2023 Previsão para hoje é de tempo nublado e chuvas a qualquer hora em BH

08:16 - 06/04/2023 Tempestades na Semana Santa? Veja como fica o tempo no feriado em MG

09:27 - 31/03/2023 Fim de semana em Minas terá calorão de quase 40ºC e alerta de tempo seco



Ela também ressalta para um segundo aspecto. "Outra característica do mês de maio é esse céu claro durante noite e madrugada, isso favorece para que a temperatura caia bastante a noite. Por isso, a gente costuma ter 'friozinho' pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde", afirmou. De acordo com a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, o mês de maio ressalta uma forte característica do outono, temperaturas mais amenas pela manhã e temperaturas um pouco mais elevadas à tarde, não necessariamente calor.Ela também ressalta para um segundo aspecto. "Outra característica do mês de maio é esse céu claro durante noite e madrugada, isso favorece para que a temperatura caia bastante a noite. Por isso, a gente costuma ter 'friozinho' pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde", afirmou.

A especialista também ressalta que essa estabilidade das temperaturas mínimas se dá também por não haver, nesse momento, nenhuma atuação de massa de ar frio. As mínimas em BH devem variar entre 14ºC e 16ºC. Há também a possibilidade chuvas isoladas em algumas regiões do estado devido a um sistema que favorece a precipitação em pontos bastante localizados.



*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen