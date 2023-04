Previsão para hoje é de tempo nublado e chuvas a qualquer hora em BH

Dia nublado com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora em BH (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

O domingo (16/04) é de pancadas de chuva e nuvens imperando sobre os céus da capital mineira e de grande parte do estado como prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Em Belo Horizonte, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima da madrugada foi de 17°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar varia entre 45% a 90%.De acordo com o mapeamento do Inmet, apenas uma faixa muito restrita do estado, no Vale do Jequitinhonha, não tem nuvens e previsão chuvosa, entre os municípios de Pedra Azul e Divinópolis.