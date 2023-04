Massa de ar frio vai chegar a BH?

População pode tirar os casacos do armário e se preparar para o frio que chega em BH nesta quinta-feira (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Temperaturas caem em MG

Frente fria em todo Brasil

Após dias de muito sol e calor, uma massa de ar frio chega a Belo Horizonte e derruba a temperatura a partir desta quinta-feira (20/4). A frente fria, no entanto, não avança até o fim de semana e os termômetros voltam a subir no sábado (22/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A massa de ar será responsável por trazer as menores mínimas já registradas desde o início do ano. Apesar disso, o frio será mais ameno em Belo Horizonte. Na quinta-feira (20/4) é esperado mínima de 18ºC e máxima de 27ºC. Já na sexta, a temperatura mínima cai para 15ºC, e a máxima persiste nos 27ºC."Essa frente está se formando e vai avançar nos próximos dias. Provavelmente será a menor temperatura do ano, mas será uma passagem bem rápida. A previsão é de que a frente fria dure apenas dois dias e já no sábado a temperatura volte a subir", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.As baixas temperaturas serão sentidas com mais intensidade no Sul de Minas, com declínio gradual da temperatura em até 10 graus a partir de quarta-feira (19/4). Monte Verde, por exemplo, tem previsão mínima de 14ºC para quarta-feira e deve chegar a 5ºC na sexta."Não será um frio como já tivemos em outros anos, mas é um declínio acentuado e gradual a partir de quarta-feira", explica Anete. O município de Maria da Fé, também no Sul de Minas, deve seguir o exemplo de Monte Verde e registrar mínima de 6ºC no Dia de Tiradentes.No Triângulo Mineiro, assim como em Belo Horizonte, a frente fria deve ser mais amena. Em Ituiutaba, a previsão é que a mínima tenha uma queda de 8 graus, no intervalo entre quarta e o feriado, com mínima na casa dos 11ºC na sexta-feira.As baixas temperaturas não vão atingir o Norte de Minas. Nessa região, a semana será de calor, com máxima acima de 36ºC. "O Norte vai apresentar uma queda na máxima, mas por conta do aumento das nuvens. A frente fria irá chegar nessa região do estado", aponta a meteorologista do Inmet.Vários estados do país devem registrar uma queda de temperatura nesta semana, segundo o Inmet. Um ciclone extratropical irá empurrar a massa de ar frio para o Norte do Brasil, atingindo o Centro-Oeste e o Sudeste.Isso deve causar uma medição das mínimas e máximas mais baixas de 2023.O Inmet, no entanto, não confirma a previsão de geada para o Sul de Minas. "Ainda não é muito certo. Apesar de intensa, essa frente fria não vai durar muito. Vai ser uma passagem rápida", explica Anete Fernandes, meteorologista do Inmet.