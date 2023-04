Massa de ar frio mais forte do ano chega a Minas nesta semana

Regiões de Minas Gerais devem registrar as mínimas e máximas mais baixas do ano (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) Vários estados do país devem registrar uma queda de temperatura nesta semana, segundo informações da MetSul Meteorologia. Isso se deve a uma massa de ar frio que chega ao Brasil e atingirá Minas Gerais.

Trata-se da incursão de ar frio mais forte a atingir o território nacional neste ano, até agora.









Um ciclone extratropical irá empurrar a massa de ar frio para o Norte do Brasil, atingindo o Centro-Oeste e o Sudeste. Isso deve causar uma medição das mínimas e máximas mais baixas de 2023.





As regiões do Sul de Minas e Triângulo Mineiro devem registrar uma queda de temperatura.



A medição aponta que regiões como a Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e alguns pontos no Sul de Minas podem ter geadas.