Temperaturas em BH devem começar a cair a partir da próxima semana

Os termômetros de Belo Horizonte vão passar a registrar temperaturas menores a partir da próxima semana (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press) As temperaturas em Belo Horizonte vão começar a diminuir. A temperatura mínima na capital vai sair de 17ºC e vai diminuindo a cada dia, até atingir 13ºC, na próxima segunda-feira (15/5). Depois disso, o frio vai ficar ainda mais intenso, podendo atingir a menor temperatura do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





De acordo com o assessor técnico do Inmet, a mudança de temperatura é esperada. "É uma condição típica do outono", diz Claudemir de Azevedo. Apesar disso, as temperaturas atuais fogem do que costuma acontecer nesta estação. Os termômetros ainda registram altas temperaturas, e o clima segue úmido, concentrando 90% de umidade.

Apesar da mudança nas temperaturas, a umidade e a intensidade dos ventos vai ser a mesma. Na terça-feira, dia em que a capital pode registrar o recorde da menor temperatura de 2023, a umidade pode se concentrar em 85%, variando em apenas 5% em relação à situação atual. Quanto aos ventos, seguirão sendo de intensidade fraca a moderada.

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.