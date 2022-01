COVID-19: ocupação de leitos de enfermaria em BH tem nova alta

Ocupação de UTIs e enfermarias é preocupação em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte está sob alerta nos indicadores que controlam a pandemia. Os dados publicados nesta quarta-feira (5/1) mostram que a principal atenção deve ser voltada para os leitos de enfermaria, que estão 78,4% ocupados. O índice aumentou, já que esse indicador estava 75,1% ontem e 73,2% na segunda-feira, quando voltou ao patamar vermelho, após 269 dias.A ocupação em leitos de UTI também está alta, em 62,2%. Embora o número tenha caído com relação a ontem (64,2%), o índice permanece no patamar amarelo.Apesar da alta nos dois outros indicadores de monitoramento, a taxa de transmissão caiu de 1,18%, no boletim de segunda, para 1,17% ontem e 1,16 hoje. Isso significa que 100 pessoas podem transmitir o novo coronavírus para outras 116.