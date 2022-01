Com aumento de R$ 16,53, 2ª via da identidade passa a custar quase R$ 100

A taxa para emissão da segunda via da carteira de identidade passou de R$ 78,88 para R$ 95,41 neste ano de 2022, um aumento de 20,9% em razão do novo valor da Unidade Fiscal de Minas Gerais (Ufemg). Os dados são da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)

Segundo a PCMG, a primeira via da identidade continua gratuita. A taxa não será cobrada em casos de furto ou roubo do documento, com apresentação do boletim de ocorrência, no prazo máximo de 30 dias da data do fato.