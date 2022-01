PMRV lança projeto de combate a acidentes fatais no Anel Rodoviário

Bases móveis foram compostas por três viaturas de van e duas motocicletas para a prestação de atendimento, ao longo de todo Anel Rodoviário (foto: Reprodução/PMMG) Com o objetivo de agilizar o atendimento à população e reduzir o número de acidentes no Anel Rodoviário, principalmente os fatais, a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), lançou nesta quarta-feira (5/1), na altura do Viaduto São Francisco, o projeto "Base de Segurança Rodoviária (BSR)".





O projeto tem como objetivo aumentar a presença policial no Anel Rodoviário e, consequentemente, reduzir os índices de criminalidade.



Além disso, espera intensificar a sensação de segurança com a implementação de ações e operações em locais estratégicos, bem como agilidade no atendimento, execução de Blitzs e também, campanhas educativas de trânsito.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira