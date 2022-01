Rodovias mineiras registram queda no número de roubos

O aumento das blitzen e a pandaemia contribuíram para a queda da criminalidade nas estradas (foto: PMRV)

O número de roubos em rodovias mineiras vem caindo ano a no, desde 2017, de acordo com o balanço do ano de 2021 da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), divulgado nesta segunda-feira (3/1). O total registrado no último ano foi de 1.027, sendo que em 2017 aconteceram 4.020. Em relação a 2020, o total de crimes foi 33% menor. Trata-se do melhor resultado histórico desde 2011.



Segundo o tenente-coronel Fábio Almeida, comandante da PMRv, a queda é resultado das operações realizadas pelo órgão nos 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e três federais que são delegadas. Além disso, os impactos da pandemia também precisam ser levados em conta.

No ano de 2021 foram registrados 9.392 acidentes com vítimas, uma redução de 0,74% em relação ao ano anterior. O número de prisões e apreensões pelo tráfico de drogas aumentou em 38,62%. Foram 962 ocorrências.

O maior aumento ocorreu na recuperação de veículos roubados. No total, 2.691 recuperados, que significam 112,73% a mais que em 2020. O total de armas de fogo apreendidas também aumentou, em 17%. Foram 1.311 armas apreendidas.

Outro número expressivo foi a prisão de fugitivos da Justiça. Foram 1.735 recapturados, que correspondem a 146,45% a mais que no ano anterior. Foram recolhidas, por irregularidades, 25.044 CNHs, o que representa um crescimento de 27,34%.

Aumentou também o número de flagrantes de motoristas dirigindo embriagado. No total, 7.577 motoristas foram detidos, o que corresponde a 66,42% a mais que em 2020. Foram realizadas 18.889 operações de Lei Seca com registro de 11.312 ocorrências com Medidas Administrativas de Embriaguez.

No total foram realizadas 78.014 operações policiais nas rodovias de Minas Gerais, sendo 6.591 ocorrências envolvendo porte ou uso de drogas.

O aumento das abordagens a veículos suspeitos, o uso diário e sistemático da tecnologia, bem como a maior presença ostensiva nas rodovias e as campanhas educativas são ações apontadas pelo comandante da PMRv como determinante para a redução da criminalidade