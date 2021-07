Motorista embriagado tenta fugir de blitz bate em poste e acaba preso

Blitz era feita pela Polícia Militar no final da noite de domingo (foto: CBMMG/Divulgação )

Em Barbacena, durante uma blitz, o motorista de um Ford Ka, que estava embriagado, tentou fugir da fiscalização. Na tentativa de fuga, acabou batendo num poste e foi preso.

O fato ocorreu no final da noite de domingo. Segundo os militares que participaram da blitz, o motorista tentou escapar assim que avistou a fiscalização policial, entretanto, o condutor perdeu o controle do veículo, ao tentar fazer uma curva e bateu, em cheio, em um poste da rede elétrica. O poste acabou caindo ao solo, arrastando a fiação, que se partiu.

Pelo fato de a fiação ter caído em cima do veículo, o motorista foi orientado a permanecer dentro do veículo, pois havia risco de que ele fosse eletrocutado. Com o desligamento da rede de energia, ele foi retirado do veículo, com alguns ferimentos na cabeça.

O motorista apresentava, segundo soldados do Corpo de Bombeiros que estiveram no local, sintomas nítidos de embriaguez. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena e, tão logo foi medicado, dada a ordem de prisão em flagrante.