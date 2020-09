Homem é preso por dirigir bêbado e desacatar policiais em Lagoa Santa

Dirigir embriagado é classificado como infração gravíssima (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) homem de 53 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira por dirigir embriagado e desacatar agentes do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRV) em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A abordagem ao motorista bêbado foi feita na MG-010, na altura do km 41. Umfoinessa quarta-feira por dirigir embriagado e desacatar agentes do Batalhão daRodoviária (BPMRV) em, na. A abordagem ao motorista bêbado foi feita na MG-010, na altura do km 41.









Ele recebeu ordem de parada e a obedeceu. O homem se recusou a fazer o teste do etilômetro, conhecido popularmente como teste do bafômetro, mas apresentava fortes sinais de embriaguez, segundo a PM.





Ele foi detido, mas começou a xingar os policiais e tentar menosprezá-los, e também foi enquadrado pelo desacato. O carro foi apreendido, e o homem foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Vespasiano, também na Região Metropolitana de BH.

Dirigir embriagado é classificado como infração gravíssima, com instauração de processo administrativo para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70. Se houver reincidência no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH é cassada.