Ônibus é incendiado no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de BH

Bombeiros combateram as chamas duas vezes (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) ônibus da linha 5502C foi incendiado na noite dessa quarta-feira em seu ponto final no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar pouco depois, mas as chamas voltaram a aparecer no início da manhã desta quinta, em uma das rodas traseiras do veículo. Novamente, os brigadistas foram acionados para resolver o problema. Umda linha 5502C foina noite dessa quarta-feira em seu ponto final no, na. Ofoi controlado peloMilitar pouco depois, mas as chamas voltaram a aparecer no início da manhã desta quinta, em uma das rodas traseiras do veículo. Novamente, os brigadistas foram acionados para resolver o problema.









Os homens disseram apenas que estavam cumprindo ordens de mandantes do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Depois de atear fogo no ônibus, que ficou somente com a carcaça perceptível, eles saíram em fuga.





Além dos bombeiros, a Polícia Militar (PM) também esteve no local. Os suspeitos de incendiar o ônibus não foram encontrados em um primeiro momento.