Motorista bêbado causa acidente em rodovia, mata uma pessoa e é preso

Motorista embriagado provoca morte de jovem na MG-290, em Jacutinga, no Sul de Minas (foto: Sarney Marques) Um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e duas feridas na noite desta quinta-feira (17/6) na MG-290, em Jacutinga, Sul de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do carro, de 33 anos, estava embriagado e não possuía carteira de habilitação. Ele disse à polícia que não se recorda do acidente, apenas do impacto.

O veículo bateu em uma moto com dois passageiros. Conforme os policiais, os três envolvidos foram socorridos com ferimentos graves e encaminhados para o pronto socorro de Jacutinga.



O passageiro da moto, de 21 anos, não resistiu e morreu logo após ter dado entrada no hospital. Já o condutor, de 33 anos, teve o braço amputado. A polícia informou à reportagem que ele permanece internado.



O teste de bafômetro constatou que o motorista do carro estava embriagado. Ele foi preso após sair do hospital e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre.



Já os veículos foram removidos do local e encaminhados para o pátio credenciado do Detran-MG.





(Gabriella Starneck / Especial para o EM)