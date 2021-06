Pai tem desilusão amorosa e tenta se jogar de prédio com os filhos

A tranquilidade de Raul Soares, no Leste de Minas, foi quebrada com a atitude de um homem que por pouco não se matou, junto com seus dois filhos (foto: Fanpage da Prefeitura de Raul Soares/Facebook) Uma desilusão amorosa por pouco não provocou uma tragédia familiar na cidade de Raul Soares (a 70 quilômetros de Caratinga), no Leste de Minas. Um homem de 38 anos, inconformado com o fracasso na sua relação amorosa, resolveu se matar. Mas quis levar com ele os seus dois filhos, um menino de 9 anos e uma menina de 7.

Na noite de quinta-feira (17/6), por volta de 22h, ele subiu na marquise de sua casa – no terceiro pavimento –, na Avenida Professora Elza Bacelar, Bairro Santana, em Raul Soares, e ameaçou se jogar.

A Polícia Militar foi chamada para convencer o homem a voltar para dentro de sua casa e desistir de morrer. O homem ouviu os apelos dos policiais e entrou.



Mas, logo depois, ele apareceu novamente na marquise trazendo a filha de 7 anos, e fez nova ameaça. Iria saltar da marquise junto com a criança.

Tentando mais uma vez convencer o homem a desistir da morte, e não envolver uma criança em sua loucura, os policiais fizeram novos apelos ao homem. Deu certo. O amor paterno falou mais alto e o homem colocou sua filha dentro de casa. E voltou para a marquise.

A madrugada chegou e quando os policiais sentiam alívio em ver a menina livre, o homem pegou o seu filho de 9 anos e voltou novamente para a marquise, fazendo as mesmas ameaças de antes: iria pular para a morte junto com o garoto, que recebeu ordens dele para ficar quieto, sentadinho na marquise.

Pacientemente, os policiais prosseguiram negociando com o homem.



Pra que se matar? Pra que matar o filho inocente que nada tinha a ver com um coração dilacerado? Essas questões não comoviam nem convenciam o homem, que estava decidido.

Mas, enquanto os policiais fardados conversavam com o ele, um policial à paisana entrou na casa e resgatou a garotinha, sem que o pai visse.



O tempo foi passando e o pai ficou intrigado com o silêncio da filha. Permitiu, então, que um dos policiais entrasse na casa para procurar a menina, sem saber que ela já estava sã e salva.

O policial entrou e ficou escondido. A madrugada avançava e durante uma hora e meia, quase ao nascer do sol, o homem foi convencido pelos policiais a colocar o garoto dentro de casa.



E foi nesse momento que o policial que estava escondido segurou o homem e libertou o menino, para alívio de todos.

O homem recebeu voz prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar, que as entregou à mãe.



A polícia não revelou em detalhes sobre o que motivou o homem ao ato insano, dizendo apenas que o motivo foi uma desilusão no amor. E tudo terminou bem, por volta das 6h desta sexta-feira (18/6).