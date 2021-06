Homem invade casa da ex-namorada e morre baleado pelo atual dela

Homem que atirou recebeu voz de prisão e foi levado para a Ceflan 1, na Região Leste de BH (foto: Reprodução da internet/Google Maps) Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), ele invadiu a casa da ex-namorada, de 39 anos, e foi baleado pelo atual companheiro dela, de 46. O homem foi detido. A polícia vai investigar as circunstâncias da morte de um homem de 38 anos na madrugada desta sexta-feira (18/6), no Bairro, Região Nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), eleda ex-namorada, de 39 anos, e foipelo atual companheiro dela, de 46. O homem foi detido.









O homem acordou com o invasor dando socos no rosto dele. Mesmo sonolento, ele se levantou da cama e conseguiu pegar o revólver, que estava em um sofá, e atirou. A bala atingiu a lateral esquerda do tronco do homem, que conseguiu ir até a cozinha, onde caiu.





Segundo a PM, a mulher ligou para o 190 e para o 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte do ex-namorado dela.





Ainda de acordo com a polícia, a mulher tinha uma medida protetiva contra o ex, que devia permanecer a uma distância de 100 metros dela. O namorado dela também contou ter sido ameaçado pelo homem há três meses pelo Instagram, o que foi confirmado pela testemunha. Depois da perícia, o corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).





A PM informou que o homem que atirou atua como vigilante, e tem autorização para o porte da arma, que está em situação regular. Após receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento Norte (UPA Norte), ele foi detido e levado à Central de Flagrantes 1 (Ceflan 1) da Polícia Civil, na Região Leste de BH.