Operação prende 22 pessoas e mobiliza 196 agentes de segurança em Itaúna

Operação Perfídia teve início ainda na madrugada desta sexta-feira (18/6), em Itaúna (foto: PMMG/Divulgação )

Uma operação conjunta das forças de segurança realizada em Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, nesta sexta-feira (18/05), resultou em 22 pessoas presas, um menor apreendido, além da apreensão de arma, drogas, dinheiro, celulares e de uma moto furtada.



A operação contou com a participação de 196 agentes de segurança: três promotores de justiça, oito agentes do GAECO, 141 policiais militares, 28 policiais civis, 16 policiais penais, com um total de 44 viaturas e a aeronave Pégasus da Polícia Militar.

O nome da operação foi escolhido em virtude do significado da palavra perfídia, que faz alusão “àqueles que enganam e/ou são desleais”.



"Assim, o comportamento extremamente traiçoeiro, enganador e desleal entre os próprios criminosos, que para atingirem seus objetivos escusos agem com perfídia, ao associarem-se a quadrilhas rivais e praticarem homicídios contra membros do próprio grupo, inspiraram o nome da operação" afirmou o Ministério Público por meio de nota.

O Ministério Público informa que a Operação Perfídia é resultado de aproximadamente três meses de intenso trabalho de inteligência das instituições de segurança pública da Região Centro Oeste mineira na prevenção de crimes contra a vida.

Operação contou com o apoio de cães farejadores (foto: PMMG/Divulgação )





Resultado parcial da operação