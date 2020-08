Motorista bêbado bate em carro parado e mata mulher

O suspeito foi encaminhado para o presídio de Sacramento e vai responder por três crimes (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá)

Em, a nutricionista e ciclista Jeanne Aline Maconei Cordeiro Gomes, 34 anos, sofreu politraumatismo e perdeu a vida depois de ser atropelada por um motorista de Fiat Uno, de 35 anos.Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele realizou o teste do bafômetro, apresentou sinais de embriaguez e acabou preso em flagrante. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil e, depois, para presídio de Sacramento (MG).A tragédia aconteceu na madrugada deste sábado (15) em frente a posto de combustíveis, situado na avenida Imbiara. Imagens de câmera de segurança mostraram o momento que as quatro pessoas foram atingidas pelo Fiat Uno, no momento que acoplavam as suas bicicletas em suporte traseiro de um veículo Renault Duster, branco.Segundo informações, três vítimas são ciclistas, sendo duas mulheres (Jeanne Aline, que morreu ao dar entrada em hospital de Araxá e uma outra mulher de 30 anos, que ficou gravemente ferida. Ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro - HC-UFTM - em Uberaba).Outros dois feridos, segundo informações, sofreram ferimentos leves e estavam conscientes no momento do resgate. As vítimas foram socorridas por equipe do Corpo de Bombeiros de Araxá. Suspeito vai responder por homicídio doloso, triplo homicídio tentado e embriaguez ao volante A delegada da Polícia Civil de Araxá, Paula Lobo Rios Dib, que estava no plantão na hora do acidente, ratificou a prisão do suspeito por homicídio doloso consumado com relação a vítima fatal e triplo homicídio tentado com relação as outras vítimas.Além disso, ele foi indiciado também por embriaguez ao volante. Depois de prestar o seu depoimento, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Sacramento (MG) e o seu carro encaminhado para pátio de Detran.