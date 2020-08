Preso casal que tentava levar droga de São Paulo para o Sul de Minas

(foto: PRE/Divulgação)

Um casal, DS, de 30 anos, e sua mulher, KEC, foi preso por patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu na altura do quilômetro 401 da Rodovia MG-050, em São Sebastião do Paraíso, noSulde Minas. Eles estavam no Monza, cor azul, placas BNO-5887, de Américo Brasiliense (SP), que tinha no banco traseiro dois pacotes com 91 tabletes de maconha.Segundo relato dos patrulheiros que realizavam a blitz, depois de ter sido dada a ordem para reduzir e parar, o motorista acelerou e tentou fugir, seguindo para a cidade de Itaú de Minas. O veículo foi perseguido e alcançado dois quilômetros à frente, quando entrou em uma estrada vicinal que dá acesso à Fazenda Matsuda. O motorista, acuado, saltou do veículo, deixando a mulher pra trás, e tentou escapar, entrando no matagal, mas foi perseguido e capturado.Tanto o homem como a mulher disseram aos policiais que a droga era trazida de Ribeirão Preto, São Paulo, e que estavam apenas fazendo o transporte, serviço que lhes renderia R$ 1 mil. O destino final da droga era a cidade mineira de São João Batista do Glória. Com o casal foi apreendido um celular e R$ 90. Eles foram levados para a Delegacia de São Sebastião do Paraíso.