Homem encontrado morto em Sabará é mistério para polícia

A Delegacia de Sabará está às voltas com um misterioso assassinato. O corpo de um homem, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado caído em um lote, na altura do número 2007 da Rodovia MG-5, no Bairro Novo Alvorada. O corpo tinha marcas de seis tiros, cinco nas costas e um no peito.Sem identificção, o homem vestia uma camisa preta, de time de futebol, um casaco azul, bermuda preta e verde, uma sandália cor de rosa e brincos da mesma cor. Ele também tinha tatuagens em todo o corpo.A primeira suspeita seria de desova, mas os policiais não afastam a hipótese de um crime por vingança. Ao tomar depoimentos de moradores do local, ninguém identificou a vítima.Segundo disseram as testemunhas, durante a madrugada disparos de arma de fogo foram ouvidos no local. No entanto, ninguém viu quem teria feito os disparos.