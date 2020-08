Homem ameaça policial e acaba preso em Sete Lagoas

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O jovem DGS, de 22 anos, foi preso depois de agredir e ameaçar verbalmente uma policial militar, a sargento Barbara, que estava de serviço, em uma base comunitária, na Travessa Juarez Tanure, 15, no Centro de Sete Lagoas.Segundo relato da policial, o homem trafegava pela travessa, de bermuda roxa, tênis e boné, e ao chegar frente ao trailer da PM, parou, olhou fixamente para ela, com a cara fechada e começou a ameaçá-la.“Detesto polícia”. “Polícia tem de morrer”. “Hoje vai morrer tudo”.Em seguida, o jovem saiu andando, apressadamente e a militar solicitou reforço. Com a descrição do agressor, os policiais iniciaram uma busca na área central e localizaram DGS numa lanchonete, dando-lhe voz de prisão. Este, mostrando nervosismo, ameaçou os policiais e tentou agredi-los. Acabou dominado, algemado e foi levado para a Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.