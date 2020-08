Polícia prende homem que atropelou e matou idoso em BH

A polícia prendeu no final da manhã deste domingo um homem identificado por Luan, que queria matar a namorada, depois de uma briga, e acabou atropelando e matando o idoso Epaminondas Bispo dos Santos, de 77 anos. Ele fugiu em seguida e se escondeu em sua casa, mas acabou preso.





Sem prestar socorro, o homem do Fiorino fugiu do local, em alta velocidade. A Polícia Militar foi chamada. Ao chegar ao local, segundo o sargento Denílson, do 16º BPM, foram colhidas informações sobre o carro e, de posse da placa, conseguiram localizar o causador do acidente.





Ele estava em sua casa, que também fica no Paulo VI. Ao ser preso, o motorista não soube contar o que tinha acontecido e tentou negar que tinha tentado atropelar a namorada.





Epaminondas Bispo chegou a ser socorrido pelo SAMU, sendo encaminhado para o Hospital Risoleta Neves. No entanto, já chegou sem vida. O caso foi encaminhado para a Delegacia do Detran.