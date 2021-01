Nervosismo acaba por denunciar motorista em blitz da Polícia Rodoviária

(foto: PMMG/Divulgação )



O nervosismo ao ser parado numa blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no quilômetro 464 do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, altura do Bairro São Francisco, acabou resultando na prisão de um traficante e apreensão de 11 tabletes de maconha, 15 pinos de cocaína, um tablete de cloridrato de cocaína, um rádio transceptor e uma mochila.

Os policiais realizavam uma blitz de rotina. Ao avistarem o Ônix de cor prata, placa QUW-1482, o condutor encostou o veículo, mas quando foram solicitados a carteira de motorista e o documento do carro, ele demonstrou nervosismo, o que despertou a suspeita por parte dos patrulheiros.





Os militares decidiram, então, fazer uma revista no veículo e ao abrir o porta-malas encontraram as drogas e o material utilizado na pesagem e na transmissão de informações do tráfico.





Ao levantarem a ficha do motorista, os policiais identificaram que ele responde a uma ação por tráfico de drogas. O preso confessou que adquiriu as drogas no aglomerado da Serra, próximo ao local conhecido como “Boca do Sacramento”.