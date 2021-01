BH tem alerta de chuva de granizo para as próximas horas

(foto: Defesa Civil/BH)

Atenção! A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um novopara o risco denas próximas duas horas nesta quinta-feira (07/01). O alerta foi emitido às 16h11. Ontem, um temporal também com granizo causou estragos em Belo Horizonte Ainda de acordo com o boletim emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (), nos primeiros seis dias de janeiro, Belo Horizonte já acumulou 151,1 milímetros de chuva, 45,9% do esperado para o mês.A média histórica para janeiro em BH é de 329,1 milímetros de chuva. A temperatura na capital deve variar entre 19°C e 31°C. No estado, a máxima pode chegar aos 37°C em alguns municípios.

Moradores de pelo menos cinco regiões mineiras também devem ficar atentos. Há previsão de chuva forte para essas áreas ainda hoje. A Grande BH está entre elas.





De acordo com o boletim desta quinta, áreas de instabilidade atmosférica geradas pelo transporte de umidade da Amazônia ainda agem sobre o Sudeste do Brasil. Com o calor ao longo do dia, há aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva.





“Haverá risco de chuva localmente forte, que pode acarretar em transtornos à população, especialmente no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Metropolitana. Nas demais regiões, as chuvas ocorrem de forma isolada”, diz o boletim do Inmet.

Recomendações da Defesa Civil %u2800

















- Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;- Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;- Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;- Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;- Procure estacionar em um local seguro e coberto.