Meteorologia prevê chuva forte para a Grande BH e outras regiões de Minas

Chuva de ontem em BH causou transtornos e deixou estragos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

previsão de chuva forte para essas áreas ainda hoje. A Grande BH está entre elas. Inmet). Moradores de pelo menos cinco regiões mineiras devem ficar atentos nesta quinta-feira. Hápara essas áreas ainda hoje. A Grande BH está entre elas. Ontem, um temporal já causou estragos em Belo Horizonte . A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia ().









A precipitação pode vir à tarde ou à noite, acompanhada de raios e rajadas de vento, nas regiões Centro-Sul e Oeste de Minas.





“Haverá risco de chuva localmente forte, que pode acarretar em transtornos à população, especialmente no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Oeste e Metropolitana. Nas demais regiões, as chuvas ocorrem de forma isolada”, diz o boletim do Inmet.





O dia será de céu nublado e pancadas de chuva nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e na Zona da Mata.





Ainda de acordo com o boletim, nos primeiros seis dias de janeiro, Belo Horizonte já acumulou 151,1 milímetros de chuva, 45,9% do esperado para o mês. A média histórica para janeiro em BH é de 329,1 milímetros de chuva. A temperatura na capital deve variar entre 19°C e 31°C. No estado, a máxima pode chegar aos 37°C em alguns municípios.