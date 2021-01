Homem agride e atropela mulher após briga de trânsito em MG; veja vídeo

Vídeo mostra o soco e o atropelamento (foto: Reprodução/Redes Sociais) mulher foi agredida e depois atropelada em Araguari, no Triângulo Mineiro, por causa de uma briga de trânsito. O momento foi flagrado por uma câmera e segurança. Apesar de ser preso em flagrante, o autor foi liberado pela Polícia Civil para responder em liberdade. Umafoie depoisem, no Triângulo Mineiro, por causa de uma briga de trânsito. O momento foipor uma câmera e segurança. Apesar de ser preso em flagrante, o autor foipela Polícia Civil para responder em liberdade.

Homem atropela mulher após briga de trânsito em Araguari, Minas Geraishttps://t.co/5E6afgbgLx pic.twitter.com/hcOH6lxvUM — Estado de Minas (@em_com) January 7, 2021 soco no rosto dela. A mulher, então, desceu do carro para tirar satisfações. O homem, porém, entrou no próprio carro e acelerou contra a vítima. Ela foi atropelada e ele fugiu sem prestar socorro.



Mesmo depois de a mulher o ter ignorado, o homem a seguiu até onde ela havia parado para buscar uma pessoa, foi até o veículo da vítima e acertou umno rosto dela. A mulher, então, desceu do carro para tirar satisfações. O homem, porém, entrou no próprio carro e acelerou contra a vítima. Ela foi atropelada e ele fugiu sem prestar socorro.

A mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada até a UPA 24h, com escoriações nos braços, hematoma no rosto e lesão em um dos pés. Ela recebeu alta depois do atendimento médico.





O agressor tem 35 anos e foi identificado por meio das imagens da câmeras que gravaram o atropelamento. Detido, foi encaminhado ao delegado de Plantão, por quem foi ouvido e liberado ao assinar um termo de compromisso de comparecimento em juizado.



Segundo a PM, na ficha do agressor há um registro de envolvimento em homicídio.