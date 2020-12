Ferro fica cravado no ombro do motociclista após colisão em Araguari

O motociclista ficou com uma barra de metal encravada no ombro esquerdo. (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação) encravada no ombro esquerdo, após colidir com o portão de entrada de um clube. O caso aconteceu na tarde desse sábado (26/12), em Araguari, no Triângulo Mineiro. Um motociclista ficou com uma barra de metalesquerdo, após colidir com o portão de entrada de um clube. O caso aconteceu na tarde desse sábado (26/12), em Araguari, no Triângulo Mineiro.





Portão do Pica-Pau Country Club ficou destruído após colisão. (foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

Os bombeiros não informaram a dinâmica do acidente e nem a identidade do motociclista, que precisou ser transportado para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A Polícia Militar de Minas Gerais esteve no local do acidente e registrou a ocorrência.