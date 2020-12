Penitenciária de Três Corações recebe novo sistema de videomonitoramento

Penitenciária de Três Corações recebe sistema de videomonitoramento (foto: Sejusp/divulgação)

de, no Sul de Minas, recebe novo sistema dee outras melhorias, como a recuperação da parte elétrica eem todos os cinco pavilhões. A reforma, orçada em R$ 100 mil reais, tem previsão de término em janeiro de 2021.

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), as obras começaram em março deste ano e estão perto de serem concluídas. A unidade, que tem 15 anos, recebe um novo sistema de videomonitoramento. “Equipamento importante que reforça a segurança do local”, explica Sejusp.

Outra melhoria foi a instalação de cinco caixas d'água, ampliando a capacidade de abastecimento da unidade prisional. “Foram construídos, também, um alojamento para os servidores e um parlatório para o atendimento dos advogados. A penitenciária teve toda a sua iluminação trocada e a instalação de refletores de LED. Os retoques finais estão sendo feitos no setor de Guarda Externa, que abriga a Intendência, o Grupo de Escolta Tática do Sistema Prisional (Getap) e o Grupo de Intervenção Rápida (GIR)”, ressalta.

As celas, alas e salas de aulas ganharam grades reformadas e nova pintura. “Todos serão beneficiados com essa reforma: presos, servidores, advogados ou parceiros. As novas instalações também irão trazer mais segurança, pois poderemos monitorar todos os eventos por meio do sistema de videomonitoramento. É um trabalho que reflete a importância de se ter parceiros com os quais sempre podemos contar”, completa o diretor da penitenciária, Ulisses Simões.

Reforma foi feita por presos da unidade (foto: Sejusp/divulgação)

A reforma foi executada por 14 presos da unidade, com o gerenciamento e coordenação dos policiais penais Marcílio Batista e Adriano Gabriel. “Os detentos foram divididos em duas equipes, de acordo com suas aptidões; oito ficaram responsáveis pela parte de alvenaria e pintura, e os outros seis cuidaram das instalações elétricas e hidráulicas. O serviço executado pelos custodiados reduziu em muito os custos das obras, já que não foi necessário gasto com mão de obra. Pelo trabalho realizado, cada preso foi beneficiado pela remição da pena, ou seja, a cada três dias trabalhados um é remido da condenação”, diz.

De acordo com a Sejusp, o valor estimado do investimento é de R$ 100 mil reais. “Deste total, R$ 18 mil foram disponibilizados pela Sejusp e usados na reforma dos pavilhões e prédios administrativos. Outros R$ 74,3 mil foram doados pelo Poder Judiciário para custear a instalação do sistema de videomonitoramento. A parte restante foi doada por parceiros locais, tais como prefeitura e empresários, e serviu para a construção do alojamento. Materiais, como as caixas d'água, também foram cedidos pelo Almoxarifado Central da Sejusp”, afirma.