Hospital das Clínicas da UFMG tem ala ortopédica reformada

Ala ortopédica do Hospital das Clínicas é inaugurada em cerimônia restrita (foto: MRV/Divulgação) O Hospital das Clínicas da UFMG inaugurou, nesta quarta-feira (4), a ala ortopédica, recém-reformada. O espaço ficou mais moderno e compatível com os recursos tecnológicos e os protocolos atuais para o cuidado dos pacientes. A reforma é uma doação do empresário Rubens Menin e da construtora MRV para contribuir com o fortalecimento da saúde pública de Minas.





Iniciada em abril, a obra teve um investimento de R$ 1,6 milhão e resultou em 24 novos leitos destinados exclusivamente à ortopedia. O Hospital das Clínicas é o maior hospital universitário do estado, atendendo apenas pelo SUS e sendo referência em casos de média e alta complexidade, além de ser um campo de ensino em saúde, pesquisa e extensão.





A cerimônia restrita contou com a presença da reitora da UFMG, Sandra Goulart, do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), general Oswaldo Ferreira, e do professor Marco Antônio Percope, além dos diretores do hospital.





Em seu discurso, Menin destacou a importância de devolver à universidade o que ela já proporcionou a ele. “Meus pais, eu e meus filhos fomos alunos da UFMG. Essa é uma retribuição do que essa instituição nos deu. Acreditamos que é muito importante poder contribuir com iniciativas e projetos como este, que geram transformações para a vida das pessoas”, explica.

A reforma proporcionou a modernização das instalações que podem receber mais pacientes de ortopedia (foto: MRV/Divulgação )





“É muito bonito e importante ver iniciativas como a do Rubens, que busca retribuir o que lhe foi proporcionado. Esperamos que a atitude seja um exemplo para outros empresários. Sua generosidade vai contribuir para a melhoria das vidas de milhares de pessoas”, conclui Sandra Goulart, reitora da UFMG.





De acordo com a superintendente do hospital, Andrea Maria Silveira, por mês, são realizadas 900 consultas ambulatoriais e 40 procedimentos cirúrgicos na especialidade. A instituição possui um programa de residência em Ortopedia e Traumatologia muito requisitado por alunos, com entrada anual de seis residentes e duração de três anos. “Com a reforma vamos conseguir atender o número muito mais significativo de pacientes”, destacou Silveira.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.