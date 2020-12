COVID-19: Santa Casa de Piumhi alerta possível colapso no atendimento

Santa Casa de Piumhi pode sofrer colapso no atendimento (foto: Adilson Castro/divulgação)

De acordo com o último boletim municipal divulgado pela prefeitura, a cidade soma 699 casos do novo coronavírus e 12 mortes em decorrência da doença. A Santa Casa é o único hospital que atende o município e região.

Segundo a nota divulgada pelo hospital, os casos de COVID-19 atingiram colaboradores, que foram afastados do serviço. “É importante destacar que nossos colaboradores estão na batalha contra o COVID-19 desde março, sem cessar, e mesmo cansados, com medo e muitas vezes pressionados, se mantém firmes no trabalho para que nosso hospital siga atendendo a todos, da melhor forma possível”, diz nota publicada nas redes sociais.

Acidente envolvendo policiais militares aconteceu na véspera do Natal (foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

Além do avanço do novo coronavírus, a chuva, que atinge a região, vem impactando no número de acidentes. Na última quinta-feira (24/12), cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas após uma batida envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Meio Ambiente, na MG-050 , na zona rural de Capitólio, que fica bem próximo a Piumhi.

Na nota, a direção do hospital pediu desculpas e a compreensão de todos. “Todas as medidas de gestão de pessoas estão sendo tomadas, desde o início da Pandemia, e que a falta de mão de obra assistencial é uma dificuldade enfrentada pelos demais hospitais da região”,

A publicação foi finalizada com uma mensagem positiva aos profissionais de linha de frente. “Que Deus proteja cada um daqueles heróis que está trabalhando pela saúde dos demais”.