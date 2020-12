Itapecerica anuncia acordo com Butantan para comprar vacina contra COVID-19

O prefeito diz que o acordo é uma forma de resguardar caso o governo federal não dê seguimento ao plano de vacinação. (foto: Reprodução Facebook/Têko)

O município de Itapecerica, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais começou as negociações para a compra da vacina CoronaVac. O anúncio foi feito pelo prefeito Wirley Reis, o Têko, neste sábado (26/12).



A formalização do Termo de Interesse junto ao Instituto Butantan será o primeiro passo para adquirir, com recursos próprios, pelo menos 10 mil doses. O documento será assinado nesta segunda-feira (28/12).

Produzida pelo laboratório chinêsem parceria com o instituto brasileiro, houve a conclusão da terceira fase de testes da vacina de prevenção contra a COVID-19, porém a eficácia deverá ser divulgada até o dia 07 de janeiro. O percentual atingido no Brasil foi diferente do obtido em outros países em que também ocorreram os testes.

Antecipando-se, o prefeito da cidade de pouco mais de 21,7 mil habitantes, foi às redes sociais anunciar as tratativas para imunizar, inicialmente, os grupos de risco, como idosos, profissionais da saúde, diabéticos. A quantidade é suficiente para vacinar 5 mil pessoas, já que cada uma deve receber duas doses. O Plano de Vacinação, segundo Têko, foi concluído possibilitando o início imediato da aplicação a partir do recebimento das doses pelo município. Os insumos com seringas, serão licitadas.

O prefeito informou que, paralelamente, irá acompanhar e executar todo o processo de implementação das fases de imunização a ser proposto pelo Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). “Mas, visando resguardar a nossa população, especialmente os itapecericanos que fazem parte dos grupos de risco, e após analisar a viabilidade econômica e o interesse público, decidimos dar mais esse passo e não somente aguardar as diretrizes do Governo Federal”.

Em nota, Têko classificou a medida como ousada. “A responsabilidade que envolve todos os setores da sociedade e, principalmente, o poder público, nos chama a refletir e a compreender que, no momento, faz-se necessária uma conduta de ousadia, pois a saúde deve ser tratada como prioridade absoluta”, declarou. Com discurso de confiança, disse que é necessário ter fé.

“Também é fundamental um sentimento de confiança e de fé para, juntos, lutarmos pelo retorno da vida em sociedade como outrora, com a esperança de que o novo ano que já vai se iniciar será de vitória e de renovação”, finalizou.



A partir da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a expectativa é de a imunização na cidade ser iniciada em 30 dias. Entretanto, isso dependerá do contexto nacional. “Não sabemos se o governo federal vai comprar tudo e distribuir para todos os municípios, o presidente não fala, não pronuncia, não tem diálogo. Por isso estamos nos resguardando e resguardando o povo que é o que ele deveria fazer”, pontuou.

Citando as críticas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao imunizante, Têko defendeu o uso na prevenção contra a doença. “Ele usa esse discurso para não vacinar, mas acredito que qualquer ajuda, neste momento, é positiva”, enfatizou.

Itapecerica contabiliza, segundo o último boletim divulgado, no dia 22 de dezembro, 339 casos confirmados do novo coronavírus e oito mortes, uma outra está em investigação.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

