Prefeitura de Betim, na Grande BH, negocia aquisição da Coronavac

Primeiro lote da Coronavac em Betim será de 10 mil doses. Profissionais da saúde da rede pública e privada serão os primeiros a se vacinar (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

“Este é um caminho mais curto de garantir a saúde aos nossos servidores, já que não sabemos quando e como o plano do Governo Federal será colocado em prática”, ressaltou o prefeito Vittorio Medioli. A pedido do governador de São Paulo, a Prefeitura de Betim encaminhará, nos próximos dias, ao Instituto Butantan, a relação dos profissionais que serão vacinados.

Medioli revelou também, a intenção de o município adquirir, nas próximas etapas, vacina para cerca de 51 mil pessoas da faixa de risco e servidores da educação. No último dia 14, a prefeitura manifestou, através de ofício da secretaria municipal de Saúde encaminhado à direção do Butantan, o interesse em 200 mil doses da vacina. Valores referentes a essas negociações não foram divulgados.

De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, o instituto deverá enviar, até esta quarta-feira (23/12), documento à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitando resposta em relação à liberação da vacina. “Temos vacina em produção, neste momento, e estamos recebendo também da China”, afirmou.

O governador João Doria ressaltou que espera que o Governo Federal cumpra seu dever. “Quanto mais vacinas tivermos, melhor. Nossa obrigação é procurar a melhor solução para as pessoas” enfatizou. Doria parabenizou o prefeito Medioli pela iniciativa em garantir a vacina para Betim. “Atitudes como essa ajudam a superar este momento difícil”, destacou.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria de Saúde de Betim, nesta terça-feira (22/12), a cidade tem 9.714 casos confirmados, sendo 8.897 recuperados e um total de 285 mortes pelo novo coronavírus. Atualmente há 23 internações pela doença na rede pública.

Coronavac

O Instituto Butantan anunciou na segunda-feira (21/12) que foi concluída a terceira e última fase de testes clínicos da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac.

Nesta quinta-feira (24/12), o governo de São Paulo receberá novos lotes da matéria-prima da CoronaVac. Atualmente, São Paulo tem 3,1 milhões de doses armazenadas no Butantan. Ainda conforme divulgado pelo governo paulista, outros dois carregamentos devem chegar até o final de dezembro, sendo 400 mil doses no próximo dia 28 e 1,6 milhão no dia 30.

