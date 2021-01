Incêndio em caldeira ameaça indústria na cidade de Araguari

Trabalho dos bombeiros levou quase três horas (foto: CBMMG/Divulgação)

A rápida ação do Corpo de Bombeiro impediu que oem umade umana Avenida Hugo Alessi, Bairro Industrial, em Araguari, no Triãngulo Mineiro se propagasse. Os bombeiros efetuaram o método conhecido como resfriamento, quando foram necessários cerca de 15 mil litros de água.O fogo começou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (01/01). Os bombeiros detectaram que o problema estava em uma esteira que levava serragem para a caldeira, centralizando as atenções para essa posição.A esteira alimenta a caldeira com cavacos (serragem). O objetivo das caldeiras é produzir vapor para alimentar as máquinas.Ao realizarem o trabalho de rescaldo, os bombeiros constataram que algumas máquinas foram atingidas.Ao todo, foram pouco mais de três horas de trabalho e 15 mil litros de água usados para resfriar e extinguir o incêndio e deixar o local em segurança. A causa do incêndio é desconhecida.