Criança de quatro anos brinca com fósforo e põe fogo na casa em MG

Incêndio começou no quarto da criança e se alastrou por parte da casa (foto: CBMMG/Divulgação)









A intervenção dos vizinhos foi providencial, segundo o Corpo de Bombeiros, pois tiveram ação determinante para evitar que a tragédia fosse maior. Quando os soldados do fogo chegaram ao local, o incêndio já estava controlado.





Imediatamente, usando máscaras e roupa contra fogo, os bombeiros fizeram um trabalho de rescaldo. Havia a suspeita de que a criança tivesse inalado fumaça tóxica e, por isso, ela foi encaminhada à uma unidade de saúde da cidade, mas não corria risco de morrer.





Segundo relatório dos bombeiros, o incêndio consumiu completamente móveis, colchões, roupas e parte do telhado onde se encontrava o cômodo em que o fogo teve início. Ninguém mais sofreu qualquer ferimento ou inalou fumaça.

