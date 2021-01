Dom Walmor celebra missa de Ano Novo na Serra da Piedade, em Caeté

Primeira missa foi celebrada na manhã desta sexta-feira (1/1) em Caeté (foto: Reprodução/TV Horizonte)



O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor de Oliveira Azevedo, celebrou nesta sexta-feira (1/01) a primeira missa do Ano Novo no Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH. A celebração contou com a presença de um número reduzido de fiéis, seguindo os protocolos indicados por autoridades de saúde para evitar a expansão do coronavírus.

Dom Walmor, que também é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), concentrou boa parte de sua homilia para falar sobre o Dia Mundial da Paz, comemorado nesta sexta-feira em todo o mundo. Ele também lembrou especialmente da pandemia do coronavírus, que já matou mais de 194 mil pessoas no Brasil desde março do ano passado.



"Entramos no ciclo deste Ano Novo carregando pesos e feridas como consequências desastrosas na pandemia e outras pandemias como a violência, nos trazendo a vergonha de sermos uma soecidade brasileira desigual".





Ele fez apelo aos vários prefeitos, que tomarão posse para um mandato de quatro anos neste 1º de janeiro: "Em qualquer município, grande ou pequeno, cada perfeito deve ter a consciência de que ele é um servidor. Por isso, exigências enormes de não se deixar levar por interesses políticos ou partidários, de grupo minotritários e poderosos, que trabalham na contramão do bem comum e não cuidam dos pobres adequadamente".





A arquidiocese de Belo Horizonte preparou uma programação especial para festejar a solenidade da Santa Maria Mãe de Deus. Em Caeté, haverá celebrações às 11h e às 15h. Em Belo Horizonte, haverá missas também na Basílica Nossa Senhora de Lourdes, do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu (Bairro da Graça), na Paróquia Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento (Bairro Santa Cruz).





Também haverá celebrações durante todo o dia nas paróquias de São Geraldo, Nossa Senhora Aparecida (Anto Vera Cruz), São Antônio (Venda Nova), Nossa Senhora das Dores (Santa Helena), Santa Clara e São Francisco (Independência) e São Jorge (Jardim América).