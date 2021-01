Dom Walmor pede solidariedade e união da sociedade em missa de Ano Novo

Dom Walmor celebrou missa de Ano Novo na noite desta quinta-feira (31/12) (foto: Divulgação/Arquidiocese BH)





Papa Francisco, sendo "um coração só". "A palavra de Deus nos dá o caminho, e o ponto de partida é referência deste tempo do Natal que estamos celebrando. É o Cristo, que habita em mim, em você, e faz de cada um de nós o templo dele. Nos ajuda, assim, a chamar Deus de Pai, para crescer em nós o espírito de fraternidade, de pertença, de compaixão, de cuidado com a vida, que é preciosa, que Deus nos dá para ser vivida como dom", afirmou o arcebispo. Neste novo ciclo, Dom Walmor pregou a solidariedade citada pelo





Também na passagem de ano, Dom Walmor convidou todos a deixarem os corações se encherem de gratidão, reconhecendo tudo o que Deus tem feito. “E quando desejarmos feliz Ano Novo, que o novo seja o compromisso de espalhar amor, e de nos abrir ao amor de Deus”, concluiu.





Nesta sexta-feira (1º), Dom Walmor celebrará outra missa, desta vez, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, às 9h.

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da, celebrou a missa de Ano Novo, no início da noite desta quinta-feira (31/12), na Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte. Os principais pontos do religioso na celebração foram solidariedade, união e gratidão.