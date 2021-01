Paciente oncológico internado há 374 dias recebe alta no último dia do ano

Paciente recebe alta de tratamento no último dia do ano (foto: CSSJD/divulgação)

Um paciente oncológico. Francisco da Lima Mendes Ferreira recebeu alta de um tratamento no Hospital do Câncer, no Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A notícia foi anunciada com muita festa.

Francisco chegou no Hospital do Câncer no dia 23 de dezembro do ano passado. O paciente comemorou dois feriados de Natal dentro do quarto internado e lutando contra complicações intestinais.

“Todo paciente oncológico é um paciente complicado. Alguns são mais complicados que os outros, que merecem uma atenção especial. Esse paciente chegou para fazer uma nefrectomia, para retirada do rim, mas teve uma complicação intestinal. Ficou muito grave, foi internado no CTI. Tiveram vários momentos que pensamos que ele não resistir”, explica o cirurgião geral, Dr. André Barragat.

Ao longo do ano foram várias complicações e momentos de tristeza. "Esse paciente foi um guerreiro, que conseguiu sobreviver a seis cirurgias, um ano sem se alimentar por via oral. Um paciente que ficou muito grave e que foi se recuperando, dia após dia com muita força de vontade”, completa o cirurgião.

A história começou a ter um final feliz no começo de dezembro, quando Francisco passou por uma nova cirurgia para resolver todos os problemas intestinais. “Sentimento de alegria e muita felicidade. A gente não esperava esse final feliz tão rápido. O hospital proporcionou tudo ao Francisco, até sessões de um tratamento novo na cidade e foi o que fechou e finalizou o caso dele. Quero parabenizar a equipe do hospital”, comemora a esposa de Francisco, Cíntia de Freitas Miranda Ferreira.

Francisco teve a primeira refeição do ano de nodo especial (foto: CSSJD/divulgação)

Francisco não esperava a alta do tratamento no último dia do ano. O paciente recebeu a noticia com festa. Além de comemorar a chegada do ano novo ao lado da família, Francisco teve a chance de fazer a sua primeira refeição de modo especial, preparada pela equipe do hospital.

“Coração está 100% de alegria. Estava triste, mas agora so alegria. A sensação é maravilhosa, após um ano aqui dentro, sem poder sair do quarto. Mas graças a Deus. Tenho que agradecer a Ele e a todos do hospital. Muito obrigado”, agradece Francisco.