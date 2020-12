Primeiros dias de 2021 devem ser de chuva em Minas; veja a previsão

Ano deve começar com chuva em Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

O ano de 2021 deve começar com chuva em algumas regiões de Minas Gerais. Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chance de precipitação moderada a forte no estado, até mesmo na Grande BH, nesta sexta (1º/1).

Nesta quinta (31), as regiões Sul e Sudoeste do estado podem computar até mesmo tempestades de 30 milímetros por hora até as 21h, antes da virada do ano.

Há risco de chuvas intensas também em áreas isoladas do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata até a manhã do dia 1º, segundo o Inmet.

Isso acontece porque há uma área de instabilidade atmosférica no estado. Ela tem como causa o deslocamento de uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ainda assim, algumas regiões do estado devem registrar temperaturas altas. A máxima é de 37°C no Vale do Jequitinhonha já no primeiro dia de 2021. A porção mais ao norte do estado deve ter tempo estável.

Na Grande BH, o termômetro deve marcar entre 19°C e 30°C nesta sexta. O céu será parcialmente nublado, com chance de pancadas de chuva isolada.

Chuva em dezembro

De acordo com o Inmet, BH registrou 278,3 milímetros de chuva no mês de dezembro. Portanto, a precipitação ficou abaixo da média histórica do mês, marcada em 358,9 mm.

Ainda assim, o ano fechou com uma pluviosidade total de 2.338 mm – a maior quantidade desde 2009. Isso aconteceu principalmente pelas históricas chuvas de janeiro e fevereiro, que mataram dezenas de pessoas no estado.

O ano mais chuvoso da história da capital mineira continua sendo 1983. Naquele ano, caíram 2.509,8 mm.

Confira, abaixo, as temperaturas mínima e máxima de outras cidades-polo de Minas para o primeiro dia de 2021:

Montes Claros: 20° / 32°

Jequitinhonha: 22° / 36°

Diamantina: 17° / 30°

Governador Valadares: 18° / 35°

Ipatinga: 23° / 34°

Uberlândia: 19° / 29°

Ouro Preto: 18° / 26°

São João del-Rei: 17° / 25°

Juiz de Fora: 19° / 26°

Varginha: 20° / 25°

Poços de Caldas: 18° / 23°