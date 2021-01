Atenção, BH: Defesa Civil alerta para chuvas fortes na tarde desta sexta

Chuva forte é esperada para BH na tarde desta sexta (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 18/12/2020)

A previsão de chuvas para o primeiro dia de 2021 deve se concretizar. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de BH alertou para possibilidade de tempestade na cidade até o fim da tarde desta sexta (1º/1).

De acordo com o órgão, o aviso vale para todas as regionais até por volta das 18h. Há chances, até mesmo, de rajadas de vento, raios ena capital mineira.

Portanto, o órgão recomenda que a população procure um lugar seguro para se abrigar, que seja coberto.

Locais como campos de futebol, árvores e quadras de tênis devem ser evitados, assim como partes altas como morros, topo de prédios e torres de linhas telefônicas e de energia elétrica.

Até por volta das 16h50, a Defesa Civil havia registrado chuva forte (entre 2,6 e 5 milímetros) ou extremamente forte (acima de cinco milímetros) nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Nordeste da cidade.

Chuva em dezembro

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH registrou 278,3 milímetros de chuva no mês de dezembro. Portanto, a precipitação ficou abaixo da média histórica do mês, marcada em 358,9 mm.

Ainda assim, o ano fechou com uma pluviosidade total de 2.338 mm – a maior quantidade desde 2009. Isso aconteceu principalmente pelas históricas chuvas de janeiro e fevereiro, que mataram dezenas de pessoas no estado.

O ano mais chuvoso da história da capital mineira continua sendo 1983. Naquele ano, caíram 2.509,8 mm.