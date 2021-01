Primeiro dia de 2021 será de céu nublado em Minas; confira a previsão

Tempo ficará com céu encoberto na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) céu parcialmente nublado em Minas, com grande possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Em Belo Horizonte, os termômetros ficarão entre 18ºC e 29ºC segundo a previsão feita pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet). O primeiro dia de 2021 será deem Minas, com grande possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Em Belo Horizonte, os termômetros ficarão entre 18ºC e 29ºC segundo a previsão feita pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).









O boletim divulgado pela Defesa Civil indica que os ventos nesta sexta-feira poderão variar entre 50 km/h e 100 km/h, sobretudo na Região Central do estado. O Inmet aponta que o volume de chuvas no leste e do Sul de Minas poderá ser superior aos 200mm.

Isso acontece porque há uma área de instabilidade atmosférica no estado. Ela tem como causa o deslocamento de uma frente fria no litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro.





De acordo com a previsão, Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, registrará a maior temperatura de Minas nesta sexta-feira, atingindo a casa dos 37ºC. Logo abaixo, vem Itaobim e São Romão, com 36ºC.





Por outro lado, Monte Verde, no Sul de Minas, registrará a menor temperatura nesta sexta-feira no estado, 15,1ºC. Logo a seguir, vem Montalvânia (Norte do estado), com 15,4ºC, e Capelinha (Vale do Jequitinhonha), com 15,7ºC.