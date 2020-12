Para evitar acidentes: bombeiros orientam sobre uso dos fogos de artifício

Imagem meramente ilustrativa (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 30/12/2018)

A virada do ano se aproxima e muitas pessoas reservam a data para fazer um verdadeiro show luminoso com os fogos de artifício, sobretudo em um ano no qual as populares festas públicas não vão ocorrer por causa da pandemia.

Porém, é preciso ficar atento quanto às dicas de segurança para evitar acidentes com esses produtos. Afinal, eles são explosivos e podem causar ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira dica é ficar atento à data de validade do produto. Além disso, a compra precisa ser feita com empresas credenciadas para essa venda, tudo para evitar fogos que tenham

"Antes de usar qualquer produto, leia cuidadosamente as instruções impressas nas caixas e tenha muito cuidado ao segurar os fogos para evitar acidentes”, afirma o segundo sargento Rodrigo Campos, da 5ª Seção do Estado-Maior dos bombeiros de Minas Gerais.

E ele completa: "A população precisa ficar atenta. Sempre use fogos de artifício em lugares abertos, longe das pessoas e das casas. Em caso de acidentes, os bombeiros devem ser acionados imediatamente pelo 193”, diz o militar.

O segundo sargento alerta também para o cuidado com os menores de idade. É bom evitar que crianças manuseiem o produto. Por isso, o mais seguro é garantir o acesso delas aos fogos somente com supervisão de um adulto.

Por mais que pareça lógico, a combinação entre a bebida alcoólica e o entusiasmo pode levar os festeiros a cometerem irresponsabilidades.

"Nunca atire fogos na direção de outras pessoas. Caso algum fogo de artifício venha a falhar, nunca tente reutilizá-lo. Nunca faça experiências, modifique ou tente fazer seus próprios fogos de artifício. De maneira nenhuma, desmonte-os", alerta Rodrigo Campos, do Corpo de Bombeiros.