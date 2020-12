Tradição em Belo Horizonte, virada de ano promovida pela emissora está suspensa em 2020 (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

precisou cancelar o evento que já é tradição daentre os mineiros. Devido à, não acontecerá a queima de fogos napara receber 2021.A decisão respeita determinação da Prefeitura de Belo Horizonte, que suspendeu os alvarás de licenciamento de qualquer tipo de evento que possa gerarde público, por tempo inderteminado, a fim de prevenir o contágio do novoO réveillon oficial dos mineiros começou em 1990 na Praça do Papa. A partir do segundo ano, o réveillon da TV Alterosa foi transferido para a Lagoa da Pampulha e, desde então, colore o céu da cidade, nesta que é uma das maiores queima de fogos embarcada em lagoa do Brasil."Essa determinação é difícil mas, para nós da TV Alterosa, o mais importante neste momento é preservar a vida, resguardar a saúde e a integridade dos nossos colaboradores, de todas as equipes envolvidas na segurança e organização, e dos milhares de telespectadores que vão até a orla da lagoa todos os anos para confraternizar com suas famílias e assistir a espetacular queima de fogos oferecida por nós como um presente para a cidade", afirma a emissora , em nota."O distanciamento social é necessário, portanto, este ano comemoraremos o réveillon da responsabilidade social, da saúde, do encontro familiar e da esperança renovada de um 2021 muito melhor", diz a direção da TV Alterosa na mensagem aos belo-horizontinos.